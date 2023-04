Jordan Clarkson titimbangin kapalaran sa Utah Jazz

HINDI pa sigurado kung mananatili sa Utah Jazz si Jordan Clarkson.

Nang tanungin kasi si JC kung ano ang kanyang magiging desisyon, heto ang kanyang sagot.

“I don’t know,” sey ni Clarkson.

“It’s just a thing where we’ll all sit down with [agent] Rich Paul, my family and figure out what the best decision is for me.”

Maaari kasing maging free agent ang Filipino-American guard kung tatanggahin niya ang US$14.2 million player option ngayong offseason.

Nagtala ng career-high sa points (20.8) at asissts (4.5) si Clarkson ngayong papatapos na torneo.

Ngunit natsugi sa play-in tournament ang Jazz at nawala sa huling 17 games si Clarkson. (Cyreel Zarate)