I was never a bold star! – Cindy Miranda

Hindi naman ikinaila ni Cindy Miranda na nagpa-sexy siya sa mga pelikulang ‘Adan’ at ‘Nerisa’, pero never naman daw talaga siyang naghubad.

Never daw na tinanggal niya ang kanyang damit at kahit behind lang ay hindi pa rin niya ipinapakita.

“Naku, wala naman akong ipapakita. Pero, ayoko talaga. Well, masaya na po ako na ma-tag as sexy,” sabi niya.

At nilinaw nga ni Cindy na, “I was never a bold star! Kahit pa may movies na ginawa ako like ‘Adan’ and ‘Nerissa’, hindi ko po maituturing na isa akong bold star.”

Samantala, masaya si Cindy kapag napupuri ng entertainment press pagdating sa pagiging ma-PR.

“Masaya po ako. Masaya rin ako sa sobrang support ng press sa akin at sa projects ko. Saka mababait din po sa akin ang press,” sey ni Cindy.

Samantala, si Cindy ang bida sa pelikulang ‘Adik Sa ‘Yo’ ng Viva Films at kapareha si JM de Guzman na magsu-showing na sa April 19.

“Sobrang excited ako para sa pelikulang ito dahil iba naman. Romantic-comedy naman po at masayang katrabaho si JM,” tsika ng beauty queen-actress.

Bongga!