Heart, Bea unexpected na friendship

Inuulan ng sandakmak na complimentary messages, reactions ang Instagram post ni Bea Alonzo na nagpapakita sa kanilang dalawa ni Heart Evangelista.

Magkadikit ang dalawa habang naglalakad sa isang hallway na tila sa isang beauty clinic.

Naka-angkla ang kamay ni Heart kay Bea at pareho silang nasa ‘happy’ mood sa photo.

Dito nga kinumpirma at ikinatuwa ni Bea ang pagiging ‘bestie’ nilang dalawa ni Heart, na ayon sa kanya ay hindi inaasahan.

“Unexpected friendships are the best ones,” ang deskripsyon ni Bea sa kanilang samahan ni Heart.

“It is Indeed” at “Awwww” with 7 red hear t icons ang pagsang-ayon na comment naman ni Heart.

Nagpasabog ng ganda ang dalawang aktres at mistulang teenagers, isang maliwanag na resibong kumabog at nagpaluma sa itsura ng mga millennial stars ngayon.

Sey nga ng mga sumakay sa post, “Expensive queens,” “two queens of GMA NETWORK.”

Sabi pa, parehong maganda, matalino at mayaman. Siguradong walang insecurities sa isa’t-isa.

Inuungutan na ng netizens ng collab project at vlog sina Heart at Bea.

Isang fan ang nagpasalamat kay Mr. M o Johnny Manahan na siyang tulay sa nabuong friendship nina Bea at Heart.

Matatandaang nagkaroon ng reunion ang stars ng unang batch ng Star Magic kamakailan lang, kung saan dumalo ang dalawang aktres at iba pang mga kasabayan. (Rey Pumaloy)