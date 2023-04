Gusto nang lumagay sa tahimik

Ano pog ibig sabihin ng panaginip ko na nakita kong kinakasal daw ako at ang kinakasama ko. Simple lang ‘yung kasal namin ‘di tulad sa pangarap namin na malaki tsaka maraming bisita.

Sa panaginip ko simple lang suot ko tsaka siya. Tapos parang sa bahay lang nangyari kasi maliit lang daw ‘yung lugar. Sa totoo lang ay pangarap namin ikasal sana sa simbahan at talagang parang ‘yung malalaking kasalan para naman maka-attend lahat ng aming pamilya. Ganitong simpleng kasal na lang kaya ang mangyayari kaya ito ang napanaginipan ko? Salamat po.

Lyka

Ang panaginip na tungkol sa wedding ay indikasyon na magkakaroon ng new beginning sa inyong relasyon o sa inyong buhay in general.

Hindi naman kailangan na kinasal talaga kayo sa totoong buhay para mangyari ang new beginning na ito. Ang sinasabi ng panaginip mo ay posibleng mas magkaroon pa ng tamis ang inyong pagsasama o kaya naman ay magiging mas payapa pa kayong dalawa sa mga susunod na panahon.

Dahil ang kasal ay pagsasama ng dalawang indibidwal, kapag nakita mo ang sarili mo na ikinakasal sinasabi nito na mas open ka na sa lahat ng mga nasa paligid mo at nakikita mo na ang mga pagkakaiba ninyo. Magbibigay ito ng way para mas maunawaan mo sila.

Ang engrande at talaga namang bonggang kasal ay nangangahulugan ng happiness at mararanasan mo ang lahat ng enjoyment sa buhay mo.

Pero simple man o engrande, ang makita mo ang sarili mo sa panaginip na kinakasal ay nireprepsenta ang iyong kagustuhan ng puso mo na makasama ang iyong karelasyon ngayon.

Reflection din ito ng commitment at independece. Dahil gusto mong makasama ang isang tao, maglalaan ka ng oras, effort, at dedikasyon para sa kanya.

Isa pang pwedeng maging kahulugan nito ay kagustuhan mong lumayo sa pamilya para makapagbukod na kayo at matutuhan ang mga bagay na mas magpapatatag ng inyong samahan. Maaari rin namang gusto mo pang lumalim ang pagkakakilanlan ninyong dalawa ng partner mo at deep down nakikita mo na ang kasal ang isang paraan para mangyari ito.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com