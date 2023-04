GAB Chairman Richard Clarin ipatutupad ‘3Ps’

IPAPATUPAD ni Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard Clarin sa kanyang termino ang pangkalahatang programa ng ahensiya na ‘Promote, Professionalize and Protect’ o ‘3Ps’ na nakatuon sa pagtulong at pagpapaunlad ng mga propersyunal na atleta sa bansa.

Unang ipinaliwanag ni Clarin ang malaking kaibahan ng GAB na nakatuon sa pagtulong at pamamahala sa lahat ng mga propesyunal na atleta kumpara sa amateur na nasa pamamahala naman ng Philippine Sports Commission na nasa ilalim ng liderato ni Chairman Richard Bachmann.

Ipinaalam ni Clarin na base sa unang polisiya na ‘Promote’ ay tutugunan ng ahensiya ang palakasin at pagpapalawak sa iba’t ibang sports sa bansa hindi lamang sa basketball, boxing at volleyball kundi pati na rin ang iba pa na malaki ang pangangailangan na maging propesyunal.

“Hindi lamang po mga sports ang ipo-promote natin kundi pati mismo mga athlete natin. How to do this, by value adding po. Kapag meron po kayong GAB license, may mga discount na po tayo sa pro athletes tulad sa dental pati sa hotels, restaurants at pati na din libre sa gyms ng Elordes,” sabi ni Clarin.

Asam naman nito sa ilalim ng ‘Professionalism’ na i-check ang mga sports na hindi pa napo-professionalized tulad ng Go Karts, Underbone at Surfing Tourism, na nagiging kampeon sa labas ng bansa na kailangan tulungan.

Nais din nitong tulungan ang mga atleta hinggil sa financial literacy upang maayos ang direksiyon ng buhay sa mga kinikita ng atleta habang dagdag dito ang pagtuturo ng Sports Science at Sports Nutriiton.

Sisiguruhin din ni Clarin at GAB sa ikatlong polisiya na ‘Protect’ na protektahan ang integridad ng sports, walang game-fixing at hindi manganganib ang kalusugan at buhay ng mga atleta. (Lito Oredo)