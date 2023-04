Faith Nisperos ibinalik bangis ng Blue Eagles

Mga laro sa Sabado: (Philsports Arena)

12:00nn — UE vs Adamson

2:00pm — Ateneo vs UST

MATINDING pagbawi ang ipinakita ni Ateneo de Manila University ace-hitter Faith Nisperos upang ibangon ang koponan matapos walisin ang University of the Philippines (UP) Lady Maroons, 25-20, 25-17, 25-22, sa Battle-of-Katipunan sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 85 women’s volleyball tournament kahapon sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Sa isa pang women’s match Miyerkoles, winalis nina Mhicaela Belen at defending champs National University (NU) Lady Bulldogs ang Adamson University (AdU) Lady Falcons, 26-24, 25-16, 25-22.

Bumuhos ng kabuuang 17 puntos sa lahat ng atake si Nisperos, kasama ang pitong digs upang iangat ang koponan sa 4-6 kartada para sa solo sixth place na umaaasang makakabalik sa semifinals kasunod ng third place finish noong nagdaang season.

“We need this win of course if we want to go further. We have to be focused and be committed in every match. ‘Yun lang naman ang mindset namin going into this game,” pahayag ni Blue Eagles head coach Oliver Almadro patungkol sa krusyal na panalo na nasa likuran ng ikalimang Far Eastern University Lady Tamaraws sa 5-5 marka.

Nakakuha rin ng suporta ang Ateneo mula sa ibang players nito tulad nina Vanessa Gandler na tumapos ng siyam na puntos at Lyann De Guzman na may walong marka mula sa pitong atake at isang block, kasama ang pitong excellent receptions na nakatakdang paghandaan ang third placer na UST Golden Tigresses sa Sabado.

“Mag-focus lang kung ano’ng dapat naming gawin sa loob ng court at iyung suporta ng teammates namin na andun lang kami para sa isa’t isa ang iniisip lang namin na isa-isa lang, kailangan mag-focus lang kami sa game namin at sa individual skills namin,” wika ni De Guzman.

Wala namang manlalaro para sa UP Lady Maroons ang tumapos ng doble pigura na pinagbidahan ni Alyssa Bertolano sa siyam mula sa walong kills at tatlong receptions, habang sinundan siya ni Dannica Celis sa walo, Jewel Encarnacion sa anim at Steph Bustrillo sa lima na pinukpok ng sangkaterbang errors sa 30 kumpara sa 19 ng Ateneo.

Sunod na makakalaban ng UP Lady Maroons (1-9) ang nangungunang De La Salle University Lady Spikers (9-1) sa darating na Linggo.

Tumapos naman ng 20 points si Belen sa likod ng 18 atake at 2 butata sa pagwalis ng NU sa Adamson. (Gerard Arce)