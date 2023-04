Dottie Ardina, Bianca Pagdanganan ibubuhos galing sa LPGA Tour 2023

PIPIGAIN nina Dottie Ardina at 2021 Tokyo Olympian Bianca Isabel Pagdanganan ang mga sarili sa limitadong sabak sa 74th LPGA Tour 2023 upang makatapos ng mataas puwesto laban sa ilang astig sa mundong shotmaker.

Pagpalo ito sa Miyerkoles (Huwebes sa ‘Pinas) ng LPGA Leg 7, P108.8M ($2M) 11th Lotte Championship sa Hoakalei Counry Club sa Erwa Beach ng Oahu sa Hawaii.

Makakalaro ang dalawang Pinay na mga pinapadrinuhan ng ICTSI (Inernational Container Terminal Services, Inc.) sa unang pagkakataon sa taong ito sa world’s premier circuit dahil sa pagliban pa ng maraming top-ranked golfers na nakabakasyon pa mula sa Semana Santa.

Na nagbigay ng tsansa sa mga player na may Category status gaya nina Ardina (Nos. 21-45 Q-School) at Pagdanganan (Nos. 101-125) na mabigyan ng pagkakataong makasingit.

Isa sa mga liban pa rito ang kakuwadra nila sa ICTSI na si 2021 US Open Women’s champion Yuka Saso ng Japan. (Ramil Cruz)