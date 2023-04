Cashless payment sa palengke, pamasahe sinisipat

Pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga hakbang para ganap na maisulong ang cashless payment sa mga palengke at local transport drivers sa buong bansa gamit ang Quick Response (QR) code.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), aktibong isinusulong ngayon ng Land Bank of the Philippines (LBP) ang “Paleng-QR PH Plus” na inisyatiba ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of the Interior and Local Government (DILG).

Bukod sa mga palengke ay nais din ng gobyerno na ipatupad ang paggamit ng QR code sa pagbabayad ng pamasahe sa mga local transport driver gaya ng mga tricycle.

Unang inilunsad ang programa noong Agosto 2022 sa mga piling palengke sa mga pangunahing lungsod at nais ng gobyerno na ipatupad ito sa buong bansa. (Aileen Taliping)