Bulinggit na mautak! Millery Gen Subia kampeon sa 10-Under Rapid Chess

KUMINANG ang batang woodpusher na si Millery Gen Subia sa lahat ng category ng Mayor Darel Dexter T. Uy-National Age Group Chess Championship Grand Finals 2023 na ginanap sa Dipolog City, Zamboanga Del Norte nitong Abril 11.

Nagpasiklab ang 10-year-old grade 5 student ng Wesleyan University Philippines (WUP) sa Nueva Ecija matapos magkampeon sa Under 10 Rapid Category, 1st Runner-Up sa Blitz at 1st Runner-Up din sa Standard event.

Ang nasabing event ay inorganisa ng National Chess Federation of the Philippines sa pakikipagtulungan ng Philippine Sports Commission sa pamumuno ni Chairman Richard Bachmann at ng Philippine Olympic Committee sa pangunguna ni President Abraham “Bambol” Tolentino.

Si Subia ay anak nina Arena FIDE Master Gener S. Subia na professor sa WUP at Millicent Marie W. Subia na nagtatrabaho bilang nurse sa Department of Education, Division of Cabanatuan City. (Elech Dawa)