Brandon Lowe, Tampa Bay Rays kinaldag Boston Red Sox, 7-2

PINAHABA ng Tampa Bay Rays ang season-opening streak sa 11 games, sumakay sa homer ni Brandon Lowe at matikas na bato ni Shane McClanahan para ibaon ang Boston Red Sox 7-2 Martes ng gabi sa St. Petersburg, Florida.

Nag-deliver ng back-to-back solo shots sina Yandy Diaz at Lowe habang may two outs sa fifth inning. Nakaka-apat na sunod na laro nang may homer si Lowe.

Kumonekta rin sina Isaac Paredes at Josh Lowe para sa Rays, kapos na lang ng isang panalo para pantayan ang franchise record na nilista noong 2004.

Siyam na players ng Sox ang na-strike out ni starting pitcher McClanahan sa loob ng five-plus innings ng one-run ball.

Ang tanging teams na may double-digit win streaks sa pag-uumpisa ng season ay Milwaukee Brewers (1987), Atlanta Braves (1982), Oakland Athletics (1981), Cleveland Indians (1966), Pittsburgh Pirates (1962) at Brooklyn Dodgers (1955). (Vladi Eduarte)