BBM miron sa PH-US war games

Inimbitahan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para saksihan ang live fire exercises ng Balikatan sa Zambales sa pagitan ng joint forces ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni AFP Spokesman Colonel Medel Aguilar na inanyayahan nila ang presidente para dumalo sa aktibidad subalit hindi niya alam kung dadalo ito o hindi.

Interesado aniya ang presidente na mapanood ang live fire exercise subalit hindi sigurado kung libre ang schedule nito.

“I’m not very sure of the attendance but the President was invited and issued with inte­rest also in watching the live fire exercise. But as to his schedule, I’m not privy to that,” ani Aguilar.

Binigyang-diin ni Aguilar ang importansya ng joint Balikatan exercises sa bansa dahil mapapahusay ang kakayahan at kasanayan ng mga sundalo para ipagtanggol ang bansa. (Aileen Taliping)