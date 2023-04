‘AUBNAU’ big winner sa SMMFF

Big winner ang pelikulang ‘About Us But Not About Us’ na bida sina Romnick Sarmenta, Elijah Canlas, at dinirek ni Jun Lana sa ‘Gabi ng Parangal’ ng 2023 Summer Metro Manila Film Festival, na ginanap sa New Frontier Theatre Cubao Quezon City.

Ang bongga lang na humakot nga sila ng 10 tropeo, ha! At tama ang hinala ko na parehonog mag-uuwi ng award sina Romnick at Elijah. Best Actor nga si Romnick at Jury Prize si Elijah.

Wagi rin sila ng Best Picture, Best Director (Jun Lana), Best Screenplay, Best Cinematography, Best Editing, Best Production Design, Best Musical Score, Best Sound Design.

Apat na award naman ang nasungkit ng ‘Here Comes the Groom’ ni Direk Chris Martinez, kasama na ang Jury Prize, 3rd Best Picture, at siyempe ang Best Supporting Actor na si Keempee de Leon, at ang bonggang-bonggang Best Supporting Actress na si KaladKaren (Jervi Li).

Very emotional nga si KaladKaren sa kanyang speech, na gumawa nga ng history, bilang kauna-unahang transgender na na-nominate, nanalo sa SMMFF.

Ang transgender na si Iyah Mina, na kasama rin sa ‘Here Comes The Groom’ ay nanalo rin noon bilang best actress sa Cinema One Original, para sa pelikulang ‘Mamu: And A Mother Too’.

“Itong parangal na ito ay hindi lamang recognition ng aking trabaho kundi pati na rin po ng aking pagkatao!” sabi ni KaladKaren, na iyak nang iyak, at hindi makapaniwala na mananalo siya.

Bago nga ang pagtanggap niya ng award, sinabi ni KaladKaren na hindi niya inakala na manu-nominate siya, dahil first movie nga raw niya ito. At sobrang happy nga niya na na-recognize raw ang kanyang gender identity.

“Panalo na tayo sa LGBTQ+! This is for all of us! Transgender people has a place in our industry! Gender recognition is important!” sigaw ni KaladKaren.

Wala sa ‘Gabi ng Parangal’ si Keempee de Leon, at sa Instagram ay ramdam na ramdam ang matinding kaligayahan niya, na umabot pa sa pag-iyak.

“First and foremost I would like to thank My Abba Father God My Lord and Savior Jesus Christ and The Holy Spirit for the guidance blessing of ability, talent and for everything you have blessed me with.Thank you to all of the members of Summer MMFF and CEAP and all the Jury. I am truly humbled thankful and grateful for this wonderful recognition/award.

“I really cried when Atty. Joji told me I won the award for Best Actor in a Supporting Role, coz it’s been Decades since the last time I received an award. Thank you Lord for this!” bahagi ng mensahe ni Keempee.

Anyway, wagi namang 2nd Best Picture at Best Float ang ‘Love You Long Time’ nina Carlo Aquino, Eisel Serrano.

Waging Best Actress si Gladys Reyes para sa ‘Apag’, at nasungkit din nila ang Best Original Theme Song (‘Paralaya’). Hindi nominado si Coco Martin.

Pareho naman ng hiling sina Gladys at Romnick, na sana ay tangkilikin ng mga Pilipino ang Summer MMFF. Hindi naman maitatanggi na hindi gano’n katindi ang pagtanggap ng mga manonood sa Summer MMFF.

Nakakalungkot ngang makita na may mga sinehan na halos isa lang ang tao, o ang iba ay wala nga.

“Give the film a chance. Alam ko may mga tao na nagdadalawang isip, pero sana panoorin n’yo, maganda ang pelikula,” sabi ni Romnick.

Ang bongga naman ng chika tungkol kay Gladys, na sabi nga ay super lakas palang sumuntok, dahil pinatumba niya sa best actress category ang dalawang Padilla, sina Kylie at Bela.

At dahil best actress na rin si Gladys, ang dami tuloy hiling na sana ay gumawa sila ni Judy Ann Santos ng pang-filmfest movie, na puno ng matitinding drama. (Dondon Sermino)