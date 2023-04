Alagang paslit ng OFW lodi magtagalog

Kinagigiliwan ngayon sa TikTok ang alagang paslit ng kababayan nating overseas Filipino worker (OFW) sa Saudi Arabia na tila Pinoy na rin kung magtagalog!

Pinost ito kamakailan ni Norenze_19 (@norenze_1) sa kanyang account kalakip ang caption na, “Alaga kong Arabian magaling na mag tagalog he is 3yrs old.”

Mapapanood sa video ang cute na cute na lalaking paslit na kanyang inaalagaan. Tinatanong niya ito ng ilang mga Tagalog questions na kanya namang sinasagot din sa wikang Tagalog.

Ilan sa mga katanungan niya ay kung ano ang pangalan nito, kanyang edad, taga-saan siya, sino ang mga magulang nito, at maging ang aliw na tanong kung mabaho ba ito.

Hirit ng bagets, “I said hinde!”

Dagdag pa rito, sinabihan niya rin ito ng, “Ikaw ay panget?”

Sagot sa kanya, “No, I’m pogi!”

Humakot ang naturang video ng humigit-kumulang 3.1 milyong views at dagsang reaksyon mula sa mga netizen.

Ilan sa mga comment:

“Nakakatuwa at nakakhanga ang mga kababyan na malapit sa kanilang amo,” ani @bien_viaje.

“Wow ..nman galing mo magturo mam ska ..di arogante yon Bata sagot sna samahan mo ng Po at opo for sure may ayos pakingan may paggalan,” komento ni @lizasunga3.

“Galing namn,,pwedi ng pumupunta sa Philippines,” sey ni @maryroseagsamusam. (Moises Caleon)