Ako Bicol party-list sumaklolo sa mga apektado ng bagyo

Nakahanda ang Ako Bicol party-list na tumulong sa mga komunidad sa Bicol region na apektado ng bagyong Amang.

Ayon kay House Committee on Appropriations chairperson Elizaldy Co nakapuwesto na ang mga relief goods at nakaantabay ang mga volunteer ng Ako Bicol para sa paghahatid ng tulong.

“We are here for you, and we will do everything we can to help,” sabi ni Co.

Nakipag-ugnayan na rin umano ang Ako Bicol sa mga lokal na opisyal sa rehiyon.

Nanawagan din si Co sa publiko na mag-ingat at sumunod sa guidelines na ibinigay ng mga local disaster operation center upang hindi malagay sa panganib ang kanilang buhay.

“The safety and well-being of the Bicolanos, especially during times of calamities like this, are our top priority,” giit ni Co. (Billy Begas)