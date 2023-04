Ubos sa kaliwete! Andrew Heaney, Texas Rangers ‘minasaker’ Kansas City Royals

SUMAKAY ang Texas Rangers sa suwabeng bato ni left-hander Andrew Heaney para ilampaso ang Kansas City Royals 11-2 Lunes ng gabi.

Siyam na sunod na batters ang iniretiro ni Heaney via strikeouts para pantayan ang American League record nina Detroit reliever Tyler Alexander kontra Cincinnati (August 2, 2020) at Detroit reliever Doug Fister laban sa Royals (September 27, 2012).

Ang major league record para sa consecutive strikeouts ay 10 na nilista nina Tom Seaver ng Mets (April 22, 1970), Aaron Nola ng Phillies (June 25, 2021) at Corbin Burnes ng Brewers (August 11, 2021).

Inumpisahan ni Heaney ang streak nang kuryentehin sina Matt Duffy at Nicky Lopez para tapusin ang first inning bago tinapos sa strikeouts ang second at third.

Matapos iretiro si Salvador Perez habang humahataw sa bukana ng fourth, natuldukan ang streak nang makatsamba ng flyout sa right field si Matt Duffy. (Vladi Eduarte)