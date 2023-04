Tiyak na may gagawa ng intriga Vice nag-Canada na, mister naiwan

Nakaalis na kanina (Tuesday) pa-Canada ang Unkabogable Star na si Vice Ganda.

Sa Sunday na ang simula ng ‘VGful’ Canada and USA concert tour ng TV host-comedian.

Sa Edmonton Expo Centre sa Edmonton, Canada ang first show ni Vice at susundan ‘yon ng Winnipeg show na gaganapin sa RBC Convention Centre on Tuesday.

Pagkatapos ay pupunta na sila sa Amerika at sa San Jose, California naman ang third show sa concert tour na ‘yon ni Vice on April 22 at sa San Jose Center for Performing Arts ang venue.

On April 23 naman ang fourth and last show nila at ang venue ay sa Yaamava’ Resort & Casino sa Highland, California

Kasama sa concert tour sa Canada at Amerika sina Darren Espanto, Lassy Marquez at MC Muah.

Hindi naman daw kasama ang mister ni Vice na si Ion Perez.

Ayon sa isang tinanong ko, hindi raw kasamang umalis ni Vice kahapon si Ion.

So, susunod na lang ba si Ion?

“Hindi ako sure,” sey ng tinanong ko.

Naku, tiyak na may gagawa na naman ng intriga sa mag-asawa dahil hindi nga kasama ni Vice sa kanyang Canada and USA concert tour si Ion kaya may tinanong kami kung may problema ba ang mag-asawa at madiin na, “WALA,” ang sagot ng taong ‘yon.

Pero knowing ang mga intrigero’t intrigera, gagawa at gagawa na naman sila ng usapin. Matutuwa na naman ang mga kampo ni ‘Marites’, ‘noh?!

Eh, last year nga nang mapabalitang may problema si Vice at lately nga ay sinabi niyang nagka-anxiety attack siya, nag-isip na naman ang mga intrigero’t intrigera na may problema sila ni Ion kahit hindi naman totoo, huh!

Actually, marami namang nakakaalam talaga kung ano ang matinding dagok na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ni Vice at talagang masakit sa kanyang dibdib, pero hindi nga nila gustong pangunahan ang Unkabogable Star tungkol sa bagay na ‘yon.

Actually, alam din namin ang matinding sakit na pinagdaraanan ni Vice hanggang ngayon, pero dahil sa respeto sa kanya, pati sa nanay niyang si Mommy Rose na napakabait sa amin, ayaw rin naming pangunahan sila sa bagay na ‘yon.

Pero ang sinisigurado ng mga taong malapit kay Vice, si Ion talaga ang nagpapasaya sa TV host-comedian.

‘Yun na!