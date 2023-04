Sina Barbie, David lang may pa-hashtag: Mga fan nina Dennis, Julie Anne galit sa NetflixPH

Ipapalabas na nga sa Netflix ang hit teleseryeng ‘Maria Clara at Ibarra’ ng GMA Network simula Abril 14 at nito lang ay pinost na ng Netflix Philippines ang trailer nito, pero imbes na matuwa ay maraming fans ang naimbyerna.

Sa Twitter post kasi ng Netflix Philippines ay sina Barbie Forteza at David Licauco ng tambalang FiLay o BarDa na sumikat sa serye ang nabanggit sa pa-hashtags at wala ang mga pangalan nina Dennis Trillo at Julie Anne San Jose na mga bida rin sa nasabing teleserye.

“Dios mio! Apat na tulog lamang at makikilala niyo ulit sila. ‘Maria Clara at Ibarra’, dito lamang sa Netflix Abril 14 (Philippine flag emoji) #MariaClaraAtIbarra #BarbieForteza #DavidLicauco,” caption ng Netflix Philippines sa kanilang Twitter post kasama ang hashtags na #MariaClaraAtIbarra #BarbieForteza @DavidLicauco.

Dismayado ang fans sa Twitter at parang hindi raw nirespeto ng Netflix Philippines sina Dennis at Julie Anne, at hindi raw deserve ng dalawa ang ginawang ‘yon, huh!

“Loveteam culture really does destroy art. Both sir Dennis and julie don’t deserve this kind of erasure just to give way for the loveteam. @Netflix_PH this show is a period drama, not like those old loveteam centered telenovelas na nauso noong panahon ng retrica,” tweet ni @thammerstintin.

“Big disappointment for the erasure of names of the main cast on hashtags,” tweet naman ni @babychisoo.

“‘Maria Clara at Ibarra’ pero yung main character ang walang hashtag? Hahahaha you gotta be kidding me lol,” ang post naman ni @clarizze_rw sa Twitter.

Hanggang sa ngayon ay dedma ang Netflix Philippines sa reklamo ng fans at hindi pa rin nila ine-edit ang kanilang post, humingi ng sorry, o nagbigay ng mensahe.

Well, may ilang araw pa naman bago ang Abril 14, so malay ninyo at magkaroon pa ng post ang Netflix Philippines na mga hashtag naman ng pangalan nina Dennis at Julie Anne lang ang isama.

Kalma lang muna tayo mga friend!

Bonggels!