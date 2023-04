Ruru, Bianca hinusgahang hindi magtatagal

Ang daming nag-react sa caption ni Ruru Madrid sa kanyang recent Instagram post ng beach photo pa rin nila ng girlfriend na si Bianca Umali.

Isa na rito si Ana Feleo na nag-comment na, “Naks naman ang captiooooon!”

Sabi kasi ni Ruru, “The one that I belong to. They said, I bet they’ll never make it. But just look at us holding on, we’re still together, still going strong.”

Napa-flashback nga si Ruru dahil sa umpisa ng relasyon nila ni Bianca, marami ang nanghusga na hindi rin sila magtatagal.

Sa isang banda, pareho napapanood ngayon sina Ruru at Bianca GMA Primetime series na ‘The Write One’ na ipinapalabas din sa Viu. (Rose Garcia)