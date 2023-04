Rudu Gobert nilatigo ng 1-larong suspensiyon

SINUSPINDEng Minnesota Timberwolves si Rudy Gobert sa play-in game nila kontra Lakers ngayong Miyerkoles.

No. 7 sa West ang Los Angeles, No. 8 ang Wolves.

Sinapak ni Gobert si teammate Kyle Anderson nang magsagutan sa timeout sa second quarter ng 113-108 win laban sa New Orleans sa final game ng regular season noong Linggo.

Iwan ng 12 ang Minnesota nang tumawag ng time. Sa huddle, umigkas ang kamao ng 10-year veteran at inabot sa dibdib si Anderson.

“It’s not something we condone. Veterans can get upset, too, so I don’t want to be too hard on him,” ani coach Chris Finch.

Nagpadala ng group text message si Gobert, humihingi ng paumanhin.

“We’ll speak about it and move on,” pakli ni Anderson. “We’re grown men. It is what it is.”

Ang mananalo sa 7-8, uusad sa playoffs. Haharapin ng matatalo ang winner ng 9-10 para sa huling silya sa postseason mula sa West. (Vladi Eduarte)