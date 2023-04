‘Road To Triple Crown’ maangas mga kalahok

SASALANG muli sa pista si Jaguar sa magaganap na 2023 Philracom “Road to Triple Crown” Stakes Race na ilalarga sa darating na Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Rerendahan ni veteran jockey Fernando Raquel, Jr. si Jaguar upang harapin ang ibang kabayo sa distansiyang 1,600 metro.

Nominado rin sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sina Earli Boating, Easy Way, Going East, La Trouppei, Port Kennedy, Sartorial Elegance, Secretary, Sweetie Giselle at Winner Parade.

Ayon sa mga komento ng karerista, posibleng magbigay ng magandang laban kay Jaguar sina La Trouppei at Going East sa karerang may nakalaang P1M garantisadong premyo na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid ssa meta.

Hahamigin ng mananalong connection ang P600,000, mapupunta sa second placer ang P200,000, habang P100,000 sa tersero.

Kukubrahin naman ng fourth hanggang sixth ang P50,000, P30,000 at P20,000, ayon sa pagkakahilera.

Mag-uuwi rin ng P30,000 ang breeder ng winning horse habang P30,000 at P20,000 ang second at third. (Elech Dawa)