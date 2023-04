Regie Suganob kasado sa unang world title bout

ITINAKDA na ang nalalapit na pagsabak sa unang pagkakataon sa world championship ni undefeated Regie “Filipino Phenom” Suganob bilang mandatory challenger ni IBF junior flyweight champion South African Sivenathi “Special One” Nontshinga sa Hunyo 16 sa ICC East London, South Africa.

Sasabak ang 25-anyos na tubong Dauis, Bohol sa kanyang kauna-unahang world title bout matapos mapagwagian ang title eliminator kontra kababayang si Mark Vicelles nitong Pebrero 25 sa Calape Cultural Center na nagresulta sa 8th round technical decision.

Sa naturang laban ay pinanigan ang 5-foot-5 orthodox ng mga huradong sina Gil Co (80-71), Adam Height (78-73) at Greg Ortega (77-74) upang makuha ang unang panalo ngayong taon.

Naging impresibo rin sa kanyang laban si Suganob (13-0, 4KOs) laban kay Indonesian Andika D’Golden Boy (19-1-1, 10KOs) nong Setyembre 9 sa Dimaio, Bohol.

Nakamit naman ni Nontshinga (11-0, 9KOs) ang bakanteng IBF title mula sa split decision panalo kontra Mexican Hector Flores (20-2-4, 10KOs) noong Setyembre 3, 2022.

Nakalinya bilang no. 5 ranked ng The Ring si Nontshinga (11-0, 9 knockouts) na mataguumpay na nagwagi sa mga nagdaang laban kontra kina Adam Yahaya ng Tanzania, kababayang si Siyabonga Siyo (TKO 9), Filipino boxers Ivan Soriano at Christian Araneta para sa IBF title eliminator.

Napagdesisyunan ng dalawang kampo na hindi na dumaan sa purse bid at hayaang makakuha ng 65% si Nontshinga at 35% si Suganob bilang challenger. (Gerard Arce)