Prince ka-bonding mga kapatid ni Althea

Kinilig ang netizens sa ipinost ng Sparkle artist na si Prince Clemente na picture nila ng girlfriend na si Althea Ablan, na isa sa mga bida ng GMA afternoon prime series na ‘AraBella’.

Ang simpleng caption ni Prince, “Just the two of us,” habang naka-two-piece swimsuit si Althea at naka-topless naman si Prince.

Nang huli naming makausap si Althea at tinanong tungkol sa kanila ni Prince, sinabi niyang supportive naman ang pamilya niya sa relasyon nila ng binata at may paalala lang daw na dapat alam nila ang priorities nila.

When asked kung ano ang pinakanagustuhan niya kay Prince bukod sa pagiging hunk nito, ang sey ni Althea, “Mabait kasi siya. Hindi lang sa akin, sa pamilya ko rin po. ‘Yung mga kapatid ko, close sila. Nagba-bonding sila.” (Rose Garcia)