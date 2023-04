PH-US palulubugin barko sa war games

Sinimulan na nitong Martes ang pinakamalaking bersyon ng Balikatan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at mga sundalo mula sa Estados Unidos.

Mga sundalo mula sa Armed Forces of the Phi­lippines at US Indo-Pacific Command ang nanguna sa pambungad na ehersisyo na bahagi ng Balikatan 38-2023 joint military exercise na isinagawa sa Fort Magsaysay Nueva Ecija kahapon.

Nagsagawa ng sabayang pagsasanay ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa tinatawag na “knock-out bunker­” at “room clearing operations”.

Ang maituturing na “highlight” sa ehersisyo ay ang Combined Joint Littoral live fire exercise sa Zambales na gagawin sa Abril 26, kung saan gagamit ang mga tropa ng live-rounds para tamaan ang isang target na barko sa karagatan.

Samantala, sa opening ceremony sa Camp Aguinaldo, nilinaw ni Balikatan Philippine Exercise Director Major General Marvin Licudine na ang Balikatan ay may apat na pangunahing kaganapan, ito ay ang Command Post Exercise, Cyber Defense Exer­cise, Field Training Exercise at Humanitarian and Civic Assistance (HCA).

Sinabi niya na ang iba’t ibang aktibidad ay nakalaan sa maritime security, amphibious operations, live fire exercises, urban operations, aviation operations, counter terrorism at humanitarian assistance at disaster response. (Catherine Reyes)