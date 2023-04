PBBM sinopla si Bautista sa LRT taas pasahe

InaprUbahan ng Department of Transportation (DOTr) ang dagdag pasahe sa Light Rail Transit (LRT) Lines 1 at 2 subalit pinigil naman ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang implementas­yon nito upang mapag-aralang mabuti ang magiging epekto nito sa mga commuter.

Ito ang inihayag ni DOTr Secretary Jaime Bautista matapos ang ipinatawag na pulong sa Malacañang nitong Martes nang umaga.

Ayon sa kalihim, tutugon sila sa direktiba ng pangulo at maingat na pag-aaralan ang magiging epekto nito sa budget ng mga pasahero.

“In compliance with the president’s instruction, we will thoroughly study how a fare hike today will impact on passengers of our three rail lines in Metro Manila,” ani Bautista.

Sa ilalim ng inaprobahang rate ng DOTr Rail Regulatory Unit (DOTr-RRU), ang minimum na pamasahe sa LRT 1 at 2 ay magiging P13.29 mula sa P11 at ang per kilometer rate na P1 ay magiging P1.21.

Huling nagtaas ng pamasahe sa LRT2 at MRT3 noong 2015, habang ang LRT1 ay humirit din ng fare adjustments noong 2016, 2018, 2020 at 2022 matapos maisapribado noong 2015 subalit hindi napagbigyan.

Sinabi ni Bautista na kung natuloy ang fare increase ay gagamitin sana ang magiging kita para mapahusay ang serbisyo ng mga pasilidad at kakayahang teknikal ng dalawang rail lines.

“The fare increase will enable the two rail lines’ [LRT-1 and LRT-2] to improve their services, facilities and technical capabilities and will help sustain the two commuter rail lines’ affordable mass transport services.” dagdag ni Bautista. (Aileen Taliping/Prince Golez)