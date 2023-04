Newsnet ‘di na dapat mag-operate – OSG

Iginiit ng Office of Solicitor General sa Courts of Appeals (CA) na hindi na dapat mag-operate ang News and Entertainment Network Corp. (Newsnet) sa ilalim ng polisiya na ‘no franchise, no frequency’.

Ito ang argumento ng mga abogado ng OSG sa inihain nilang pleading sa 11th division ng CA dahil ang legislative franchise nito ay napaso na noong Agosto 2021.

Ayon sa OSG, unang ibinalik ng CA ang provisional authority (PA) ng Newsnet para makapag operate at mapanatili ang 25.35-26.35 GHz spectrum Local Multi-Point Distribution System hanggang noong Oktubre 1, 2021.

Nabatid na sa desisyon ng CA Special Eleventh Division na may petsang Agosto 16, 2022, binaligtad nito at binalewala ang kautusan ng National Telecommunications Commission na may petsang Pebrero 9, 2021 at Agosto 21, 2021 na nag terminate sa PA ng Newsnet at inatasan na itigil ang operasyon nito.

Hiniling rin ng OSG sa CA na baligtarin ang kanilang ruling dahil na rin sa desisyon ng Office of the President noong Marso 31,2023 na nagbasura sa petition for review ng Newsnet dahil sa kawalan ng merito. (Juliet de Loza-Cudia)