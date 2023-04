NBA Play-In Tournament tadtad ng injury mga player

HABANG halos kumpleto ang pinamumunuan ni Trae Young na Atlanta Hawks, tatlong manlalaro naman ng Miami Heat ang hindi makakasabak sa pagsisimula ng Play-in Tournament simula ngayong araw.

Una dito ang forward na si Nikola Jovic na hindi makakalaro dahil sa back injury. Ikalawa si Max Strus na day-to-day ang kondisyon dahil sa injury sa kanyang daliri habang kuwestiyonable din ang point guard na si Kyle Lowry na namamaga ang kaliwang tuhod.

Dalawang manlalaro naman ng Chicago Bulls ang hindi makakalaro sa importanteng laban kontra Toronto Raptors.

Ito ay ang point guard na si Lonzo Ball na nagtamo ng injury noong Marso 21 at sumailalim sa cartilage transplant surgery sa kanyang kaliwang tuhod nitong Lunes.

Dumagdag si Justin Lewis na na-injured noong Marso 7 ang kanang tuhod at pinapirma sa two-way contract ng Bulls nitong Martes.

Limang manlalaro ng Timberwolves ang kuwestiyonable kung makakapaglaro sa Play-In.

Ito ay sina center Karl-Anthony Towns na day-to-day ang status dahil sa kanyang calf injury, ang guatd na si Jaylen Nowell na may knee injury, habang ang power forward na si Jaden McDaniels na nagtamo ng balik sa kanyang ikatlo at ikaapat na metacarpals sa kanang kamay na agad nilagyan ng cast at inihayag na out indefinitely. (Lito Oredo)