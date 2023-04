Miguel Tabuena atat uli sa korona ng Asian Tour

APAT na Pinoy shotmaker sa pamumuno ni 2016 Rio De Janeiro Olympian Miguel Luis Tabuena ang nakatakdang humambalos sa P110M ($2M) International Series Vietnam sa Abril 13-16 sa KN Golf Links sa Cam Ranh, Khanh Hoa, Vietnam.

Asinta ni Tabuena, 28, at suportado ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.), na sundan ang tagumpay sa P41.2M ($750K) DGC Open sa India noong Marso 13-16 na nagkakahalaga ng P7.4M ($135K).

Ang iba pang hahampas niyang kababayan sa 156-player, 72-hole, 4-day golfest na may P19.7M ($360K) top purse ay sina Angelo Que, Lloyd Jefferson Go at Justin Raphael Quiban. (Ramil Cruz)