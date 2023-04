May ‘Muling Pagkabuhay’ din sana sa mga palpak na ahensiya

Bagong simula mga tropapips ang mensahe ng Easter Sunday o ang Muling Pagkabuhay ni Kristo sa tradisyon ng mga Katoliko na Semana Santa. Ang wish malamang ng marami, sana all ang bagong pag-asa pati sa mga palpak na ahensiya o serbisyo sa mga tao.

Bukod sa paghahanap ng itlog sa Easter Sunday, sana nga eh makahanap din ng solusyon ang mga opisyal o namamahala sa mga ahensiya o kumpanya sa mga kapalpakan sa pinamumunuan nila nang maging hayahay ang pagsisilbi nila sa bayan.

Kaya kung makiki-Easter egg hunt umano ang mga opisyal, sana raw maging “b,” is in “balls” ang mahanap nilang itlog para maging matapang sila sa pag-amin ng kapalpakan at nang makapagpatupad sila ng kailangan na reporma sa kanilang pinamumunuan.

Gaya na lang sa suplay sa tubig na pahaba nang pahaba ang oras na walang tulo sa maraming lugar. Aba’y taon-taon nang problema yan pero tila hindi hinahanapan ng solusyon. Tuwing tag-ulan, napakaraming tubig ang nasasayang dahil kailangang magbawas ng tubig sa dam.

Sinasabi ng iba na silted na o mababaw na ang mga dam dahil sa dumadausdos na lupa mula sa mga bundok. Bakit hindi nila hukayin para lumalim uli at nang mas maraming tubig ang maimbak. Aba’y magpatulong sila kay RSA ng SMC na ipinahukay para nabawasan ang burak sa mga ilog para lumalim uli gaya ng Pasig at Tullahan River.

Magkaroon din kaya ng “reborn” sa pinaka-iinisan sigurong ahensiya ngayon na Bureau of Customs at Bureau of Immigration, dahil sa dami ng mga reklamo sa kanila, lalo na mula ng mga pasahero sa airport.

Bukod pala sa reklamo ng mahabang interview ng BI sa mga pasahero na dahilan kaya naiiwan sila ng kanilang eroplano, may istorya rin na may BI personnel kuno na nanghihingi ng pera sa pasahero para maging escort at nang hindi sila ma-offload o hindi payagang makabiyahe.

Paliwanag naman ng BI, kakaunti lang naman daw ang nao-offload na mga pasahero na 0.06 percent lang. Kailangan daw higpitan ang pag-interview sa mga pasaherong lalabas ng bansa para mapigilan ng human trafficking.

Kaya lang, ilan naman kaya ang mga pasahero na tinanong nang pagkahaba-haba pero ang ending eh papayagan ding palang makabiyahe. Ang kaso, hindi na nakabiyahe dahil naiwan na sila ng eroplano?

Ang ibang pasahero na nakaka-L-L o luwag-luwag, bubunot uli ng pera para bumili uli ng plane ticket para matuloy ang biyahe. Wala man lang ambag ang BI gayung sila ang dahilan ng aberya. At ang tangi nilang masasabi, “I am sorry.”

Bukod naman sa mga isyu ng smuggling, may panibagong puna naman sa BOC tungkol sa OFW na galing sa Hong Kong na winasak ang laruan na pasalubong sana sa jowa dahil sa maling akala na may ilegal na drogang nakasiksik sa laruan.

Aba’y ilang beses na idinaan sa x-ray machine at pinaamoy pa sa aso ang laruan pero hindi sila makasiguro kung may kontrabando nga sa laruan. At para hindi maiwan ng eroplano ang OFW na papunta na sa probinsiya, siya na ang nagkusa na ipasira na lang ang laruan para mabuksan.

Ang ending, negative sa kontrobanda. At sa halip na mapakinabngan ang laruan, itinapon na lang dahil sira na. Sayang ang perang pinagpaguran ng OFW.

Kung ang tropapips daw natin ang opisyal ng BOC, bukod sa “I am sorry,” magpapabili raw siya magandang laruan at ipapahatid niya sa OFW. At kung matanda na ang mga x-ray machine na parang tao na malabo na ang mata, aba’y dapat ding palitan na. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”