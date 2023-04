Mary Ann Antolihao, Blu Girls hanap ‘patigas’ sa World Cup

HILING ni team captain Mary Ann Antolihao at Philippine women’s softball team, mas kilala bilang Blu Girls, ang patuloy na training camp at lahat ng makukuha nitong exposure habang naghahanda sila sa 2023 World Cup na nakatakda Hulyo 22-26 sa Italy.

Ang Blu Girls ay umabante sa World Cup sa unang pagkakataon mula noong 2018 matapos ang ikaapat na pwesto sa katatapos na Women’s Softball Asia Cup sa Incheon, South Korea kung saan mayroon silang 5-3 record.

Kahit papaano, ito ay isang misyon na nagawa para sa Blu Girls, na nakaranggo sa No. 4 sa Asia.

Ngunit sa Italy, makakasama sila ng mas mahihigpit na koponan tulad ng Japan, Canada, Venezuela, New Zealand at Italy.

“Kailangan namin ng mas maraming foreign exposure. Alam naman ng coaches natin na ‘yun ang kulang,” sabi ng team captain at starting pitcher na si Antolihao sa kada Martes na Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum sa Rizal Memorial Sports Complex.

“We’re happy na nakabalik tayo sa World Cup,” sabi pa ni Antolihao sa forum na iniharap ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, MILO at ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).

Kasama ni Antolihao sina pitcher CJ Roa at catcher Celine Ojare, na muling nagpahayag ng pangangailangan para sa foreign exposure patungo sa World Cup, kung saan ang nangungunang dalawang koponan ay makakakuha ng mga seeding sa 2024 World Cup final edition.

Nakapasok ang Blu Girls sa World Cup na may all-homegrown lineup, at sa ilalim ng gabay ng mga coach na sina Rey Pagkaliwagan, Randy Dizer at Anthony Santos, at sa suporta ni ASAPhil President na si Jean Henri Lhuillier.

Kung bibigyan ng pagpipilian, sinabi ni Roa na mas gusto nila ang isang dayuhang training camp sa Japan, kung saan maaari silang magkaroon ng field day sa paglalaro ng tune up na mga laban sa mga nangungunang koponan.

“High-level training talaga sa Japan kahit sa tuneup games with university schools. Kaya kung bibigyan kami ng chance, sana sa Japan,” pahayag ng pitcher mula University of Santo Tomas.

Ang Blu Girls ay mayroon ding mga manlalaro mula sa Bacolod, Bukidnon, Batanes, at Makati.

“Skills wise meron naman po tayo dito. Pero kulang tayo sa exposure,” dagdag ni Roa.

Naglaro ang Blu Girls ng walong laban sa Incheon, tinalo ang Hong Kong (7-0), South Korea (2-0), Singapore (8-1), Thailand (10-0) at India (10-0), habang yumuko sa Japan (1-9), China (2-6) at Chinese-Taipei (5-10).

Sinabi ni Antolihao na wala pang final lineup para sa World Cup, at idinagdag na ito ay nakasalalay sa mga coach. Maaaring dumating ang desisyon kapag ipinagpatuloy ng koponan ang pagsasanay sa Abril 24. (Lito Oredo)