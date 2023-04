Marco maraming tanong sa pagkamatay ni Andrei

Puno ng tanong si Marco Sison sa nangyari sa kanyang apo na si Andrei Sison, anak ni Marco Salvador. Pumanaw si Andrei sa aksidente kamakailan lang.

“Ang dami kong tanong. Pero, ayoko namang tanungin ‘yung (nasa Itaas). Kaya lang siyempre, lagi ngang sinasabi, everything happens for a reason.

“So sabi ko, that I have to find out. Hihintayin ko ‘yon in the coming days, months, years kung ano ang reason. Kasi ang dating sa akin, parang sakripisyo on something what, bigger, better, brighter?

“So full of light, so promising, so talented. And then, wala lang, gano’n lang. Hindi man lang niya naranasan ‘yung sarap ng buhay ng isang tao,” sabi ni Marco.

Pero, nakakaloka ang rebelasyon ni Marco tungkol kay Andrei, na noong baby pa lang ito ay nahulog pala ito sa building.

“Noong 18 months siya, nahulog siya sa 3rd floor ng condo na tinutuluyan nila. Walang nangyari sa kanya.

“Siguro, may angel siya that time, 18 months, baby pa siya.

“Pero heto nakasakay ka ng kotse, naka-seatbelt ka, lahat ng protection, airbag, meron ka, pero heto wala na!” patuloy na kuwento ni Marco.

Sabi ni Marco, maganda rin ang boses ng apo niya, at sayang nga raw dahil ilu-launch na nga sana ito ng GMA-7.

“He sings so well. Sayang. Lagi ko siyang kabiruan sa messenger.

“Madalas ko siyang biruin na mas mabilis lumaki ang tenga niya kesa sa height niya.

“Humingi siya ng cellphone. Mahal ‘pag humingi siya ng cellphone.

“Lagi niyang sinasabi na mas pogi siya sa akin. Sabi ko sa kanya, ‘Wala kang karapatan na magsabi niyan sa akin, kasi ako ang original. Lahat kayo galing sa akin’,” kuwento pa ni Marco.

Puring-puri nga ni Marco si Andrei, na sobrang bait, walang bisyo, at tahimik lang.

“Masunuring bata. Masyadong mabait. Sabi di ba, ‘pag gano’n, masyadong mabait, kinukuha ni Lord. Pero para sa akin, mas malalim ang rason kung bakit siya nawala.

“Ako tanggap ko na, pero may mga tanong sa akin. Marami namang mababait, eh.

“Sa akin lang, there has to be a really good reason kung bakit siya nawala agad. Pero I’m not questioning Him (God),” sabi na lang ni Marco.

Anyway, kasama nga si Marco sa ‘The CLASS of OPM’ concert na gaganapin sa May 3, sa The Theatre at Solaire.

Ang bongga nga dahil bukod kina Dulce, Rey Valera, kasama rin nila for the first time ang APO Hiking Society na sina Jim Paredes, Boboy Garovillo (minus Danny Javier siyempre).

Para sa mga ticket, tawag na sa 0932-4049551. (Dondon Sermino)