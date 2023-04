Malditang Usec nilayasan ng mga staff

Sino raw itong opisyal ng isang ahensiya ng gobyerno ang nilayasan ng kanyang mga staff dahil hindi naka­yanan ang masamang ugali sa trabaho?

Kuwento ng kaututang-dila ni Mang Teban, wala raw sa hulog ang pinapagawa ng opisyal sa kanyang mga tauhan, animo’y alipin ang turing sa kanyang mga staff.

Sa sobrang pagiging terror nito, parang miyembro raw ng Sigue-Sigue Sputnik gang kung umasta itong opisyal, kulang na lang ay magbitbit ng baton sa opis.

Kahit na ito’y menopause na, mistulang araw-araw daw itong may regla, daig pa si British chef Gordon Ramsay kung manigaw at magsalita ng “fu*k off, get out!”

Dahil hindi nakayanan ang pagiging terror ng kanilang boss, isa-isang nag-resign sa trabaho ang mga staff.

Naubos daw ang staff ni Usec kaya nag-iisa na lamang ito sa kanyang opisina, maliban sa guwardiya na nagbabantay sa bukana ng pinto. Takot lang siguro ng opisyal na sermunan pati ang guwardiya dahil may bitbit itong boga.

Sinikap daw ng opisyal na manghiram ng staff sa ibang tanggapan pero tumanggi ang mga itong mag­palipat dahil kilalang-kilala ang ugali ng opisyal.

Maambisyon raw ang lady official pero hanggang konsehal lamang sa isang lalawigan sa Visayas ang kanyang napanalunan.

Maaaring maldita rin ito sa kanyang mga kababayan dahil hindi ito nanalo sa pagtakbong kongresista at alkalde ng kanilang siyudad.

Bago ito tinalaga sa naturang opisina noong 2022, kinuha pala itong consultant ng isang senador na kila­lang terror din sa kanyang kasambahay, kumbaga ay “birds of a feather, flock together”.

Clue. Ang opisyal ay higit 50 na taliwas sa kanyang pangalan na siya ay mas younger pa.