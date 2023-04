Mahirap kalimutan ang ‘pamilya’!

Happy vibes talaga ang feel kapag nagkita -kita sa reunion ang mga dating magkakasama sa trabaho, magkakaibigan o magkakaklase. Kasi ba naman, walang katapusang kuwentuhan, kulitan at asaran ang ganap.

Kaya hindi pa rin tapos ang kwento kaugnay sa naganap na Abante family reunion kamakailan.

May gustong i- share si Cristel Racelis na nagtatatrabaho ngayon sa BPO. Dati siyang proofreader ng Abante na ang tungkulin ay basahin, suriin at hanapin ang mali sa manuscript o edited na kopya ng isang istorya bago ito ilathala sa diyaryo. Mabigat-bigat din ang trabaho na ito dahil sa isang pagkakamali na hindi nakita ay damay ang buong editorial na kung minsan ay nauuwi pa sa kasong libelo.

Para sa kanya, iba ang naging samahan noon at mistulang pamilya ang turingan kaya’t hirap makalimutan.

Eto ang masayang kwento niya.

Panghalian. Kuwentuhan. Kumustahan. Yan ang madalas hindi nagagawa sa office. Pagdating mo at pag- upo sa desk ang palaging tanong: “Anong istorya?”

Pero nag-iba ang ihip ng hangin noong Linggo, Marso 26, sa isang restawran sa Pasay. Maingay. Malulutong na tawa. Yakapan. Tsikahan. Ganyan ang eksaktong nangyari sa naganap na reunion na inorganisa ng pamunuan ng Abante sa mga dati at kasalukuyang empleyado.

Isang mabilis na sulyap. Ako po ay naging Editorial Staff (Proofreader) sa loob ng siyam na taon. Saksi po ako sa mga naging kaganapan sa pag mature ng Abante. Pero nag umpisa ang lahat noong ako ay nag- on the job training sa naturang pahayagan taong 2006. 2007 ako naging opisyal na empleyado.

Sa karanasan ko sa loob ng siyam na taon, marami din akong nagawang kapalpakan sa trabaho. Tulad ng normal na empleyado, nasigawan at napagalitan din ako. Pero lahat naman ng pagkakamali ay naiwawasto.

Sa loob ng siyam na taon, marami pala akong nadiskubre. Natuto akong makisama at makisalamuha sa aking mga boss. Nasasabi ko din ang opinyon ko at minsan talagang sila pa ang nag- insist na gawin.

Unti unti po akong nahinog at naging propesyonal. Isa sa mga aral na natutunan ko ay: “Do not take things seriously.” “Ipasok mo sa kaliwang tenga, ilabas mo sa kanan kapag alam mong wala kang mapupulot na magandang dulot.” “Wag kang masyadong magtiwala sa paligid mo. Dapat alam mo kung saan ka lulugar.”

Abante po ang naging training ground ko. Photography, editor, layout, reportorial… madami akong dinaanan. Sila din ang nagtiwala at naniwala sa kakayahan ko. Nakitaan nila ako ng potensiyal na ultimo ‘hidden talent’ ko lumabas.

Kahit na matagal na akong umalis sa pamunuan, bitbit ko lahat ng aral at pangaral nila sa akin.

Napakaraming kwento at maraming mga paglingon sa kahapon ang kwento ng bawat empleyado. Xerex, lindol, delubyo, Yolanda, Glenda, Sucat, at napakarami pa.

Bago ako umalis sa Abante, isang magandang pangungusap ang binulong sa akin. “Pag alis mo, buuin at tuparin mo ang iyong pangarap. Balang araw, mapapansin ka at mabibigyan ng reward lahat ng hirap mo.” “Ako ang magiging number 1 fan mo!”

Hindi na kami nagkita nung taong nagsabi sa akin nun. Pero alam kong masaya siya sa lahat ng narating ko.

Kulang man ang araw para masulit ang aming pagkikita, pero ang lubos ang aming kaligayahan sa muling pagsulyap sa nakaraan. Dumaan man ang mga araw, kailanman hindi matatawaran ang pundasyon ng aming samahan.

Isang pasasalamat sa pamunuan ng Abante na naging bahagi ako. Ipinagmamalaki ko ito saan man ako magtungo.

Ayoko ng dyaryo, pero ito ang naging daan upang marating ko ang kinalalagyan ko ngayon. Sana sa muling pagkikita kita namin, mas masaya, mas marami, mas makabuluhan. Just like the old days.

Cristel signed off 2007-2016.

Kung may nais i-share na masaya man o malungkot at hindi makalimutang kwento sa buhay ay sumulat lang sa viel0715_2000@yahoo.com at atin itong ilalathala.