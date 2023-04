Magdyowa binugaw 5-anyos na anak sa Australyano tinadtad ng kaso

Sinampahan ng patung patong na kaso ng National Bureau of Investigation (NBI) sa Department of Justice (DOJ) ang mag -asawa na nagbugaw sa kanilang 5-anyos na anak na babae para maging online ‘sexual object’ ng isang Australyano.

Ayon sa NBI-Anti-Human Trafficking Division (NBI-AHTRAD), kabilang ang mga kasong paglabag sa Republic Act 11930 o Anti-Online Abuse and Exploitation of Children, RA 9208 as amended by RA 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012, RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at RA 8353 o Anti-Rape Law of 1997 ang isinampa laban sa kanila sa Office of the Prosecutor General ng DOJ.

Ito’y matapos matunton ng NBI na galing sa mag-asawa na hindi pinangalanan, ang child sexual abuse materials (CSAMs) na nakumpiska sa Australyanong si Warren Dixon na naaresto ng Australian police noong Nobyembre 28, 2022.

Armado ng Warrant to Search, Seize, and Examine Computer Data (WSSECD), dinakip ang mag-asawa nang salakayin ng mga ahente ng NBI ang kanilang bahay sa Mabalacat, Pampanga noong Marso 29.

Nakita sa nakumpiskang 17 video at mga screen shot ang mag-asawa habang ginagawan ng kahalayan ang hubad na katawan ng anak pati ang virtual sexual engagement nito kay Dixon.May mga larawan din ang mag-ina na kapwa walang saplot.

Noong Enero ng 2022, nakatanggap ng impormasyon ang NBI sa Australian Center to Counter Child Exploitation tungkol sa iligal na aktibidad ni Dixon. Kabilang ang mag-asawa sa mga sponsor ni Dixon ng CSAMs at nag-uusap sila via Skype. (Juliet de Loza-Cudia)