Lolo na unique lagayan ng pabaon sa apo pinusuan

Maraming netizen ang bumibilib at may mga naiinggit din sa act of love ng isang lolo para sa kanyang apo na ginamit ang dahon ng saging bilang lagayan ng baon sa school.

Kapag sinabing parcel, ang unang maiisip agad natin ay ang mga nakalagay sa plastic na material na inoorder natin online, pero ibahin mo ang parcel ng isang lolo sa Kapalong, Davao del Norte dahil hindi plastic at hindi rin sa online galing kundi organic na dahon ang gamit bilang baunan.

Gamit ang dahon ng saging, inilalagay ni lolo ang kanin at ulam sa loob at tsaka tinutupi ang dahon para magmukhang tila suman. Sa una nga ay dinidikdik pa ang kanin na nagpaganda lalo sa pagkabalot.

Pagkatapos ay tsaka tatalian ng straw para hindi matapon sa bag ng kaniyang mga apo na gustong gusto ring dalhin ang ginawa ng kanilang lolo para sa kanila.

Kaya naman ang pa-food parcel ni lolo, talagang hinangaan ng mga netizen lalo na ang pag-iwas ni lolo sa paggamit ng mga plastic container.

“Grandpa’s food parcel for the kids’ lunches the day they attended school!” caption ni Jeri Willmott na uploader ng video.

“Like my father back in the days. I love the smell and taste of the food wrapped in banana leaves,” pag-alala ni @Rean27 sa kaniyang sariling karanasan sa ganitong food parcel.

“The best packed food,” komento naman ni @Derekmitti.

Umani ng milyong views ang video at nakatanggap din ng libu-libong reaksyon mula sa mga netizen. (MJ Osinsao)