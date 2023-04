Lahat umeepal sa bench ng TNT

GOOD day mga ka-Talakers at ka-Depensa.

Sa unang sargo pa lang ng finals series ng Ginebra kontra TNT ay nakauna agad ang super liyamadong Gin Kings..

Hindi na nagtaka ang mga henyong Pinoy sa resulta dahil sariwa pa rin sa isip ng netizens ang panalo nila kontra Bay Area Dragons team noong nakaraang Invitationals.

Malalim ang lineup ng Ginebra, matibay sila hanggang 8-10 players.

Kung pag-uusapan ang Talk ‘N Text, lumalaban naman kaso lang magulo ang set up ng mga coaching staff base sa kilos nila habang naglalaro.

May mga nakapuna na nandoon pa rin si Coach Chot Reyes sa bench na umaalalay sa baguhang coach na si Jojo Lastimosa. Hindi maikakaila na bestfriends sila Pareng Chot and si Bai Jolas.

Ang siste, magulo ang delivery ng instructions sa bench, nagkakalituhan ang mga coach, lahat tumatayo o lahat umeepal.

Bakit umabot ba sa ganito? Tanong ng mga netizen. Tatlong bagay lang ang nakikita ko diyan.

Malamang mabagal pa sa game adjustments kaya madaming nag-o-overlap sa instructions.

Pangalawa, hindi klaro ang job descriptions ng mga coach sa bench kaya nagsasapawan.

At ikatlo, support sa head coach ay hindi pa ganoon katibay. It takes time para magtiwala ang mga kasama mong assistant coach, lalo na kung bagong transition pa lang.

Win or lose, walang ibang sisihin sa laro kundi ang head coach.

Kaya dapat trust, commitment and loyalty ang dapat mong ibigay sa iyong head coach dahil siya din ang nagbibigay sa iyo ng hanapbuhay. Alalayan mo sa laro para mapadali ang trabaho ng head coach mo.

Bai Jolas good luck sa game, mabigat ang laban mo kontra Ginebra, just give your best.

Good luck din kay coach Tim Cone, I’m sure marami na naman pasasayahin ang Barangay Ginebra sa kanilang fans.