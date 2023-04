Kelot nagpa-tattoo ng ‘buhok’ sa ulo

Kung unti-unti na ring nalalagas ang buhok mo at tumataas na ang iyong hair line, baka ito na ang sagot sa problema mo!

Ibinahagi ito sa TikTok ng user na si Itsyourboydekoy (@dekoytv) sa kanyang account kalakip ang caption na, “Huwag ka na mag alala kung napapanot ka na eto na ang solusyon #haircare #bald #baldhead #tattoo.”

Mapapanood sa video ang isang lalaki na nagpalagay ng tattoo sa kanyang ulo pero buhok ang napili niyang design. Pulido ang pagkakalapat ng tinta rito na talaga namang tila ni-laminate ang itsura.

Bukod dito, nakasakop lang ang naturang hair tattoo sa taas na bahagi ng ulo hindi ang kabuuan nito.

Humakot ang naturang video ng halos 689k views at libo-libong likes mula sa mga netizen.

‘Di rin sila nagpahuli na magbigay ng kani-kanilang reaksyon.

Gaya na lamang ni @mianaamor, ani, “Kahit hanginin ng apaka lakas di talaga magugulo buhok nya astig.”

May kwelang katanungan naman si @yuuyah_ash, “Anu po shampoo recommended jan.”

“Low maintenance pa to.. di na need ng shampoo / conditioner or any hair treatment. di n din need mag suklay,” komento ni @thats_me_yttahp.

“Wala ng malalagas, retouch retouch nlng pag kumupas,” dagdag pa ng isa. (Moises Caleon)