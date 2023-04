Karera Tips Ni JP Gonzales

Abril 12, 2023/Miyerkoles / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 5 Glamour Girle/Oradas Gray, 9 Family Affair, 4 Sound Of Silence, 7 Burden Of Proof

R02 – 4 Yana’s Silver, 8 Super Shelltex, 7 Caloocan Girl, 2 Yabadabadur

R03 – 2 Don’t Say Bad Words/Celebrity, 11 Kalanggaman Island, 9 Tsetseburetse/Amelia, 5 Kahit Sino Ka Pa/Alindog

R04 – 5 Piece Of Cake/Noh Sen Young Yana, 9 High Honours/Go Green, 1 See You Tomorrow, 10 Coal Digger

R05 – 12 Go Aydan Go, 10 Sky Story, 11 Ballistic Babe, 9 VictoriousPrincess

R06 – 3 Barrio San Jose, 1 Ace Up, 4 Nevada Scout, 2 Apollo

R07 – 10 Queen Margaux, 1 Static, 4 Rockaway, 14 Magnolia Yana

Solo Pick: Glamour Girle/Oradas Gray, Yana’s Silver, Piece Of Cake/Noh Sen Young Yana

Longshot: Go Aydan Go, Queen Margaux