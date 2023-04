Jhasmin Gayle Pascual, Lady Blazers lumapit sa back-to-back NCAA korona

Mga laro sa Biyernes: (FilOil EcoOil Centre) Game 2: Best-of-three Championship

12:00nn — San Beda vs Perpetual (Men’s)

2:00pm — Lyceum vs Benilde (Women’s)

ISANG laro na lamang ang kinakailangang pagtrabahuhan ng defending champions De La Salle-College of Saint Benilde Lady Blazers na buong buhos na inihataw ni Jhasmin Gayle Pascual upang madaling tapusin ang first-time finalists na Lyceum of the Philippines University Lady Pirates, 25-17, 25-19, 25-19, sa Game 1 ng best-of-three championship ng 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament, Martes, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Naging mainit ang mga atake at execution ng Lady Blazers sa tatlong set habang napanatili nito ang composure sa second, kung saan kinailangan nilang maghabol matapos makauna ng kalamangan ang Lady Pirates.

Humataw ng game-high 15 puntos mula sa 12 atake at tatlong blocks ang last season Finals MVP na si Pascual, na tanging manlalarong tumapos sa doble pigura, upang maka-bwenamano ng panalo sa serye at lumapit sa back-to-back titulo kahit wala ang 97th season MVP na si Mycah Go na nagpapagaling sa kanyang knee injury.

“Na-maintain lang namin iyung aming composure sa laro and we remain calm and relax, basta sunod lang sa instructions at game plan ng coaches,” pahayag ni Pascual. “Nakapagpahinga naman kami, pero trabaho na ulit, and we try to scout iyung LPU kung ano ang weaknesses nila at saan sila papalo.”

Inasahan din ni Pascual ang kanyang mga kakampi na sina Jade Gentapa na tumapos ng siyam puntos mula sa walong atake, middle blocker Michelle Gamit na may walong puntos, at Jessa Dorog sa limang puntos mula sa limang kills kasama ang siyam digs at walong receptions, habang namahagi naman si Cloanne Mondonedo ng 12 excellent sets at tatlong puntos.

“Nag-execute naman sila at kung ano’ng napag-usapan namin kagabi nagawa nila. Bumalik pa nga ako noong gabi para sa extra reminders at corrections,” wika ni CSB head coach Jerry Yee.

Sa kabilang banda, ito naman ang unang pagkakataon na pumasok ng Finals ang Lady Pirates nang dumaan ito sa matinding stepladder semifinals kontra Mapua University Lady Cardinals at no. 2 ranked na University of Perpetual Help System Dalta Lady Altas.

Wala namang nakapagtapos ng doble pigura sa panig ng Lady Pirates na pinagbidahan ni Joan Doguna sa siyam na marka mula sa walong atake. (Gerard Arce)