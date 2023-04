Jen malapit nang manganak

Pahinga na muna sa taping ng ‘Pepito Manaloto’ si Jen Rosendahl dahil malapit na niyang isilang ang second baby nila ng mister na si Jules Changco.

Sa naging maternity shoot ng former Viva Hot Babes kamakailan, makikitang glowing si Jen dahil sa kanyang pagbubuntis. Hula ng marami ay babae ang magiging second baby niya dahil sa pink motif ng kanyang pictorial.

“Super loved my looks today,” simpleng caption ni Jen sa isang Instagram post.

Ang panganay ni Jen na si Tyler ay 8 years old na ngayon. Sinilang niya ito noong 2016. Last year ay naplano na nina Jen at Jules ang magkaroon ng second baby. That time ay sinabi nila na ready na raw si Jen na magbuntis ulit para mabigyan ng kapatid si Tyler.

Samantala, miss na raw ni Jen ang mag-taping ng ‘Pepito Manaloto’, lalo na ang mga eksena nila ni Nova Villa, pero kailangan na raw niyang mag-maternity leave dahil gusto niyang well-rested siya bago manganak. (Ruel Mendoza)