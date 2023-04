Jack-Coke lalaklakin na sa ‘Pinas

Inanunsiyo na Coca-Cola na mabibili na sa Pilipinas ngayong buwan ang kanilang ready-to-drink whiskey at cola mix sa hangaring mapalawak ang kanilang market share sa bentahan ng alcoholic beverage.

Ang Coca-Cola at Jack Daniel’s ay unang binenta sa ibang bansa noong Hunyo 2022.

“This Jack Da­niel’s partnership that we have, which we’re bringing to the country, it’s something that we’re bringing in here because the Filipinos are fans of the Jack and Coke mix,” ayon kay Coca-Cola Far East Limited’s ASEAN and South Pacific East Region Frontline Marketing Director Cesar Gangoso III.

“Our decisions are influenced by what consumers want and we see a lot of potential for us to expand our beverage portfolio into this space because we see a lot of consumer desires opening up in this area,” dagdag pa niya.

Bago ibinenta ang pinaghalong Coke at Jack Daniel’s, mabenta na sa Pilipinas ang nasabing brand ng whiskey na ang pangunahing panghalo ay soda.