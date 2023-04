International Master Ronald Dableo walang mantsa sa Chess Infinitum

PINISAK ni International Master Ronald Dableo si Ryan Recososa sa seventh at final round para magkampeon sa Chess Infinitum Invitational Rapid Tournament 4th Edition na ginanap sa SM Sucat Building B sa Paranaque City nitong Linggo ng gabi.

Nakalikom si Dableo ng perfect na pitong puntos para ibulsa ang P15,000 premyo sa event na ipinatupad ang seven rounds Swiss System.

“I knew that this was a tough tournament with all the players. I just tried to play my best and now I am really happy,” sabi ni Dableo, may ranggo na Private First Class sa Philippine Army.

Nasa second place si Norvin Gravillo na may anim na puntos, pangatlo si Chester Neil Reyes na nagtala ng six points din pero natalo siya sa tiebreak sa una.

Ang mga nakapasok sa top 10 ay sina Narquinden Reyes, Recososa, Alvin Perartilla, Sherwin Tiu, Kevin Mirano, Michael Laplana at Mark Gerald Reyes. (Elech Dawa)