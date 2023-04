I-enjoy ang ‘power to do more’ sa Smart Prepaid Power All 99

Mas may power to do more na ang mga Smart Prepaid subscribers para pumili kung paano nila gagamitin ang kanilang mobile data buong araw at mag-enjoy ng unlimited entertainment dahil sa Power All 99 offer ng Smart Prepaid.

Sa Power All 99, mayroon kang mas maraming mobile data upang madaling ma-access ang iyong mga paboritong website at productivity apps para kumonek sa iyong pamilya at mga kaibigan. Maari mo rin itong gamitin upang mag-share ng mga update sa social media, mag-video calls, o mag-send ng funny memes at messages sa pamilya at mga kaibigan.

Ang promo ay may kasama ring Unli TikTok, kaya maaari kang mag-enjoy ng panonood at pagbabahagi ng trending videos mula sa iyong mga paboritong content creators – tulad ng comedy skits, day in the life, viral dance and song covers, food reviews, mga budol finds, at marami pang iba.

Para mag-register sa Power All 99, mag-log in lamang sa sa GigaLife App or go-to mobile wallet app, i-dial sa *123#, o pumunta sa pinakamalapit na retailer o convenience store.

Ang Power All ay powered by Smart, na kinilala bilang the Philippines’ Fastest and Best mobile network ng Ookla, the global leader in mobile and broadband intelligence.

Bilang pagsunod sa SIM Registration Law, hinihikayat ng Smart ang lahat ng subscribers na i-register na ang kanilang SIM sa pamamagitan ng https://simreg.smart.com.ph/ portal.