Heart ready to move-in na sa Paris apartment

Maraming netizen ang muling nainggit kay Heart Evangelista dahil sa latest update niya sa kanyang bonggang apartment sa Paris, France.

Tila move-in ready na raw ang matagal nang inaayos na apartment ni Heart at makikita na ang mga mamahaling muebles at ilang haute couture outfits niya sa kanyang walk-in closet.

Last month ay napanood ng kanyang 11.2 million followers sa Instagram ang pagbili at pagbitbit niya ng ilang gamit para sa kanyang apartment. Kabilang na rito ay ang ilang art pieces at white fluffy furniture.

Tawag pa ni Heart sa kanyang City of Love apartment ay, “My little hide away. Excited to fix the next.”

Napansin ng netizens ang mahusay na pag-decorate ni Heart ng kanyang apartment, tulad sa pag-ayos niya sa bahay nila ng mister na si Senator Chiz Escudero dito sa Pilipinas.

Nang mag-check kami, ang average price ng isang Parisian property tulad ng apartment ay aabot ngayon ng 5.47 million euros, pero siyempre si Heart lang ang makakapagsabi kung magkano ba ang bili niya sa kanyang new place sa Paris.