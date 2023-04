Handog sa mga taga-CamSur

Bago sumapit ang Semana Santa nitong nakaraang linggo, tayo po ay nagbalik muli sa Camarines Sur para maghatid ng ayuda sa ating mga kababayan doon. Sa pangunguna ni Cong. LRay Villafuerte, naging masaya at matagumpay ang aming muling pagbisita sa mga taga-CamSur.

Sa unang araw ng pagdalaw namin noong March 30, kami po ay tumungo sa bayan ng San Fernando kung saan pinasinayaan ang dalawang covered court sa Barangay Beberon at Sta. Cruz.

Bukod sa pagiging lugar kung saan puedeng makapagbasketbol at maglaro ng iba pang sports, ang mga covered court na naipatayo sa inisyatibo ni Cong. LRay ay puede na ring pagdausan ng mga school activities tulad ng graduation rites o di kaya naman ay maging pansamantalang lugar para makalikas kapag may malakas na bagyo. Ginandahan at tinibayan na ang mga covered court sa 2nd District ng CamSur kung saan si Cong. LRay ang kinatawan sa Kongreso. Multipurpose na rin po, para marami ang makinabang.

Upang maging memorable ‘ika nga ang inagurasyon ng mga covered court na ito, serbisyong Ka-Fuerte at Bicol Saro ang hinatid po namin ni Cong, LRay sa mga tagaroon. Nagdala kami ng mga doktor, nars at dentista para magsagawa ng medical mission. Namahagi rin kami ng bigas at palay seeds.

Habang nasa bayan ng San Fernando, pumunta rin kami sa barangay ng Gñaran at Bocal kung saan nagsagawa muli ng medical mission at namigay ng bigas at palay seeds.

Sa unang araw ng serbisyong Ka-Fuerte at Bicol Saros sa CamSur, may 4,824 na pamilya ang nabigyan ng tig-sasampung kilong bigas at may 1,203 na magsasaka naman po ang napagkalooban ng mga palay seeds na malaking tulong para sa kanilang susunod na pagtatanim.

Sa sumunod na araw, kami naman po ay naglakbay papuntang bayan ng Libmanan para doon naman maghatid ng ayuda at serbisyo sa ating mga ka-Saro.

Kasabay ng pagpapasinaya ng Sitio Boguites Road sa Barangay Labao, at ng mga covered court sa Barangay Aslong at Mabini ang paghatid namin ng ayuda at serbisyong medikal ni Cong. LRay.

Tulad ng aming ginawa sa San Fernando, namigay kami ng tig-sasampung kilong bigas na mapapakinabangan ng may 3,264 pamilya. Sa pamamahagi naman ng palay seeds, 2,719 magsasaka ang nabigyan.

Umaasa po tayo na ang mga palay seeds na aming napamahagi sa San Fernando at Libmanan ay makakatulong para mapanatili ng CamSur ang mataas na ani ng palay ngayong taon.

Sa buong Bicolandia, lumago ng 4.01 percent ang produksyon ng palay na umabot ng 1.35 million metric tons (MT) noong 2021 kumpara sa naunang taon. Kalahati ng produksyong ito ay galing sa CamSur na nakapag-ani ng 683,203 MT ng palay sa 2021.

Ang magandang performance ng agriculture sector sa rehiyon ng Bicol, lalo na sa CamSur, ay bunga ng kasipagan ng mga magsasakang Bicolano.

Sa dalawang araw po na pagbisita namin sa iba’t ibang barangay sa CamSur, sa kabuuan ay halos 4,000 na magsasaka ang nabigyan ng palay seeds. May 8,088 pamilya naman ang napagkalooban ng ayudang tig-sasampung kilong bigas.

Bukod sa amin ni Cong. LRay, ang mga medical mission at pamimigay ng bigas at palay seeds ay inisyatibo rin ng kanyang mga anak na sina CamSur Gov. Luigi Vilafuerte at si 5th District Cong. Migz Villafuerte.

Masaya po akong nakakapaglingkod sa mga taga-CamSur, na laging mainit ang pagtanggap sa akin sa tuwing dadalaw ako roon. Sa tuwing pagbisita ko sa CamSur, lagi kong nasasaksihan kung bakit totoo ang mga katagang ‘Basta, Bicolano, saro!’ ###