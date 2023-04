Hahabulin coach sa high school! Lady Bulldogs libero Jennifer Nierva kursunada maglaro para sa Crossovers

IBINUNYAG mismo ni National University (NU) Lady Bulldogs star libero Jennifer Nierva na bet niyang umanib sa koponang Chery Tiggo Crossovers sa Premier Volleyball League (PVL) oras na magtapos ang paglalaro nito sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Inamin mismo ng 23-anyos na 84th season Best Libero na Chery Tiggo ang susunod na destinasyon ng kanyang karera sa pro-league.

“Well I want to play for Chery Tiggo because Aaron Velez [is the head coach] was my coach in high school. He was focused on the libero, so he’s a big part of my career, of who I am right now,” pahayag ni Nierva sa social media.

Hinihintay na lamang ng 5-foot-4 libero na matapos ang kampanya ng defending champions Lady Bulldogs sa UAAP na kasalukuyang tangan ang 6-3 kartada para okupahan ang fourth spot.

Naging malaking parte si Nierva ss Lady Bulldogs nang tuldukan ang 65-taong pagkagutom sa kampeonato noong nakaraang season katulong sina reigning Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen, Alyssa Solomon, Princess Robles, Camila Lamina, Sheena Toring at kasalukuyang F2 Logistics Cargo Movers middle blocker Ivy Lacsina.

Naglalaro si Nierva sa kanyang huling taon sa UAAP matapos magdesisyon ang mga kasabayang sina Robles at Joyme Cagande na manatili pa ng isang season sa Jhocson-based lady squad.

Matatandaang minsang tinaggap nina Nierva, Belen at UST Golden Tigresses star-hitter Eya Laure ang tig-iisang Tiggo 2 PRO matapos tumayong brand ambassador ng kumpanya noong isang taon.

Sakaling maglaro si Nierva sa Chery Tiggo ay makakasama nito sina 2022 Reinforced Conference MVP Mylene Paat, EJ Laure, Pauline Gaston, Shaya Adorador, Jasmine Nabor, Czarina Carandang, Alina Bicar at mga libero na sina Ria Duremdes at Mary Landicho. (Gerard Arce)