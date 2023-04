General sa P6.7B shabu raid: Nabaligtad ako

Nanindigan si Philippine Drug Enforcement Group (PDEG) Director Police Brig. General Narciso Domingo na malinis ang kanyang kunsensya sa paratang na kabilang siya sa mga opisyal na protektor ng nakumpiskang P6.7 bilyong halaga ng shabu pero susunod siya sa panawagan ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin Abalos Jr. na mag-leave of absence ang mga opisyal na sangkot umano sa nasabing krimen.

Sa press briefing sa Camp Crame kahapon, sinabi ni Domingo na magli-leave siya sa kanyang tungkulin para hindi siya maka impluwensya sa imbestigasyon.

Inamin ni Domingo na dismayado siya dahil pinagdudahan ang pagtupad niya sa kanyang tungkulin at inakusahan pang nagtangkang mag-cover-up sa krimen.

“At that time, pumayag tayo na mag-conduct ng follow-up operation. Hindi ko muna pangangalanan dito. Maybe I can mention the name during an executive session with the honorable secretary. Mahirap na magkakaso tayo ng ‘di oras dito,” ani Domingo.

Aniya, may itinuga noon si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo na isang bodega sa Pasig City kung saan mas malaking bulto ng shabu ang nakatago.

‘Actually kinuha ko ng clearance yan because it was a strategic decision made with the clearance of the TDCO and the Chief PNP sa kagustuhan natin na makakuha pa ng mas maraming drugs, makakuha tayo ng isang bodega pa, mas malaki dito sa nakuha natin na 990 kilos. Clearance natin yan sa nakatataas na magsagawa ng follow-up operation. Unfortunately, biglang na-cancel yung operation dahil ang concern ng ating Chief PNP ay baka biglang patayin si Mayo,’ saad ni Domingo.

Nalulungkot aniya siya at iba ang bersyon ng report na dumating kay Abalos dahil lumilitaw na pinoprotektahan pa nila si Mayo.

“May twist yung dumating na report kay Abalos pero the fact still remains na kinasuhan natin si Mayo. The case is now pending in court pati yung kasama niyang isang civilian and aside from that may lumabas na order na dismissed na sa PNP service si Mayo,” diin ni Domingo.

Inamin ni Domingo na may mga butas o ‘lapses’ ang kanilang operasyon pero lahat ng nakuha nilang ebidensya ay ini-report nila kay PNP Chief Gen. Rodolfo Azurin Jr.

Kasama ni Domingo sa press briefing si Police Col.Julian Olonan, hepe ng PDEG Special Operation Unit 4A, na susunod din aniya sa utos ni Abalos.

Bukod kina Domingo at Olonan, pinaghahain din ng leave of absence sina Police Lt. Gen. Benjamin Santos, na noon ay PNP deputy chief for operations; Police Lt. Col. Glenn Gonzales ng Quezon City Police District; Police Lt. Col. Arnulfo Ibañez, officer in charge ng PDEG SOU NCR; Police Major Michael Angelo Salmingo, deputy PDEG SOU NCR; Police Capt. Jonathan Sosongco, pinuno ng PDEG SOU 4A arrest team; at Police Lt. Ashrap Amerol, intelligence officer ng PDEG Intelligence and Foreign Liaison Division.(Edwin Balasa)