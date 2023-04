De-kalidad na trabaho target ng gobyerno: Marcos admin solido performance – NEDA

Nakatuon ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa pagpapahusay ng mga kondisyon ng paggawa sa bansa at pagtataguyod ng pag­likha ng mga de-kalidad na trabaho habang patuloy na bumubuti ang mga estatistika ng trabaho.

Ito ang pahayag ng National Economic and Development Authority (NEDA), matapos iulat ng Philippine Statistics Authority (PSA) na tumaas ang trabaho sa 48.8 milyon noong Pebrero 2023, na 3.32 milyon na mas mataas kaysa sa 45.48 milyong mga taong may trabaho na iniulat noong Pebrero ng nakaraang taon.

Bukod pa rito, bumaba ang unemployment rate ng bansa mula 6.4% noong Pebrero 2022 hanggang 4.8% nga­yong taon.

“The most recent data on the country’s workforce suggests that the Philippine labor market is steadily recovering. The lifting of various restrictions that pre­viously impeded employment opportunities has resulted in an increase in job prospects for Filipino workers,” ayon kay NEDA chief Arsenio Balisacan.

Higit pa rito, ang unemployment rate sa mga kabataan, na tinukoy bilang mga indibidwal na may edad na 15 hanggang 24, ay bumaba nang malaki mula 14.2% noong Pebrero 2022 hanggang 9.1% ngayong taon. Tumaas sa 66.6% ang labor force participation rate ng bansa noong Pebrero 2023, mula sa 63.8% sa parehong panahon noong nakaraang taon.

Isinasalin ito sa pagtaas ng 2.7 milyong Pilipino na sumasali sa lakas paggawa taon-taon, kung saan 1.9 milyon sa kanila ay babae. Ang mga makabuluhang pagtaas ay naobserbahan sa mga pangunahing pangkat ng edad ng pagtatrabaho na 25 hanggang 54 taong gulang (+1.6 milyon) at sa mga indibidwal na nakatapos ng junior high school (+1.1 milyon).

Sa kabila ng pina­buting performance ng labor market, nananatili pa rin ang mga hamon sa pagpapabuti ng kalidad ng trabaho sa lahat ng sektor. Kaya, sinabi ng punong ekonomista ng bansa na ang gobyerno ay dapat magpumilit sa pagpapagana ng pag­likha ng mga de-kalidad na trabaho sa panig ng demand at pagtiyak ng upskilling at retooling ng mga manggagawa sa panig ng suplay.

“On the demand side, the strategy to create high-quality job opportunities begins with attractin­g more investments especially in infrastructure and in improving the regu­latory environment. These interventions will improve the competitiveness of the entire economy and result in greater investor inte­rest in other industries. Our participation in the Regional Comprehensive Economic Partnership and the amendments to the Public Service Act pave the way for more high-paying job opportunities being made avai­lable to Filipinos,” sabi pa ni Balisacan.