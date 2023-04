Darryl Yap pinagbintangang third party sa hiwalayang Jerome-Sachzna

Nakakaloka ang bagong isyu sa ‘Martyr or Murderer’ direktor na si Darryl Yap.

Usap-usapan ngayon ang tungkol sa ipinost ng isang netizen na nagtatanong kung totoo raw ba ang balita na nag-Olongapo together si Direk Darryl at ang artista niya sa ‘Martyr or Murderer’ na si Jerome Ponce?

Sabi pa, inumaga raw sa coffee shop at sa ‘Shangrila’ ang dalawa.

May nakakita rin daw kina Direk Darryl at Jerome na friend no’ng nag-post.

Sabi pa, “Na shock ako True ba? C direk ba ang dahilan…” at binanggit din na, “Sachzna Laparan Be Strong” na may kasamang red heart emoji.

Isang malapit kay Direk Darryl ang inusisa namin tungkol sa intrigang ito at sinabi nito na, “Nakarating na ‘yan kay Direk Darryl. May mga nag-screenshot din kasi.

“Hintayin na lang natin, malay mo, mag-file ng cyber libel si Direk Darryl.

“Baka ma-surprise na lang ‘yung nag-post no’n at maloka siya.”

Nakakaloka rin naman kasi na si Direk Darryl pa ang pinagbibintangan na third party sa sinasabing hiwalayan nina Jerome at Sachzna, ‘noh?! (Byx Almacen)