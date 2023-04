Alyssa Solomon, Lady Bulldogs tatapatan lakas ng Lady Falcons

Teams W L

La Salle 9 1

Adamson 7 2

UST 7 3

NU 6 3

FEU 5 5

Ateneo 3 6

UP 1 8

UE 0 10

Mga laro Miyerkoles:(FilOil EcoOil Centre)

Second Round Eliminations

12:00nn — UP vs Ateneo Blues

2:00pm — NU vs Adamson

SASAKYANG muli ng National University (NU) Lady Bulldogs ang angas sa hatawan ni league-leading hitter Alyssa Jae Solomon upang masigurong maganda ang sitwasyon ng koponan sa Final Four laban sa mainit na Adamson University (AdU) Lady Falcons sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball second round eliminations, Miyerkoles ng hapon, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Sinandalan ng Lady Bulldogs ang 6-foot-1 opposite hitter sa naunang pakikipagtuos sa Lady Falcons nang masubok ang katatagan ng defending champions na mailusit ang 25-22, 25-19, 25-27, 22-25, 15-10 panalo noong Marso 1 sa first round.

Kumagat ng kabuuang 28 puntos ang season 84th Best Opposite Hitter mula sa 27 atake, katulong sina reigning Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen, team captain Princess Ann Robles, Erin Pangilinan, Camila Lamina at Jennifer Nierva.

Susubukan nilang talunin muli ang Adamson sa alas-2 ng hapon matapos ang Battle-of-Katipunan sa pagitan ng UP Lady Maroons at Ateneo Blue Eagles sa alas-12 ng tanghali.

Puntirya ng NU (6-3) na mapatibay ang posisyon patungong semifinals na nais na makatabla sa ikalawang pwesto kung saka-sakaling tatalunin ang Adamson (7-2) para sa three-way tie kasama ang solo third place na University of Santo Tomas (7-3).

Hanap din ng NU ang ikalawang sunod na panalo matapos ang kambal na pagkabigo sa nangungunang De La Salle Lady Spikers.

Galing sa panalo ang Jhocson-based lady squad kontra UP Lady Maroons, 25-21, 27-25, 25-20 noong Abril 1.

Mainit din ang Adamson na nasa three-game winning streak laban sa UP, UST at Ateneo sa pangunguna ng grupo nina Trisha Tubu, Kate Santiago, Lucille Almonte at ace playmaker Louie Romero. (Gerard Arce)