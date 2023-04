All-in sa Play-in si ‘The King’! LeBron James maga kanang paa pero didribol kontra Timberwolves

MAHABA-HABA ang injury report ng Lakers bago ang play-in showdown laban sa Minnesota ngayong araw.

Nasama sa listahan ng Los Angeles sina LeBron James (right foot soreness), Anthony Davis (right foot stress) at D’Angelo Russell (left foot soreness).

Pero walang dapat ikabahala ang fans ng purple and gold, dahil pare-parehong ‘probable’ ang tatlo – ibig sabihin ay mas malaki ang posibilidad na lalaro.

Importante ang Lakers-Wolves showdown.

Usad sa playoffs ang mananalo bilang No. 7 kontra No. 2 Memphis sa first round. May isang tsansa pa ang matatalo laban sa winner ng No. 9 Pelicans at No. 10 Thunder para sa huling silya sa playoffs.

Sisiguraduhin ng Lakers na wala nang extra game.

Ilang beses na ring nilagay si LeBron bilang ‘probable’ pero karamihan sa mga pagkakataong ‘yun ay nakapaglaro. (Vladi Eduarte)